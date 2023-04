Il Grande Fratello torna alle origini. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato l’approvazione per realizzare una nova edizione del reality show completamente privo di personaggi vip. “A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato – si legge sul sito di Roberto D’Agostino -. A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b“.

Confermata, dunque, la presenza di Signorini, la cui conduzione, nonostante il grosso calo di ascolti degli ultimi tempi, ha permesso di mantenere comunque una soglia di apprezzamento non indifferente. A convincere di meno sono stati i concorrenti, ritenuti dal pubblico, sempre secondo Daagospia, poco interessanti e soprattutto non così “very important“.

Nelle prime edizioni Vip, a partire dal 2016, si è potuto contare sulla presenza scenica di personaggi del calibro di Valeria Marini, Pamenla Prati, Costantino Vitagliano e Giulia De Lellis. Con il passare del tempo però, la fama dei concorrenti era sempre più legata al seguito dei loro canali social ma con poco riconoscimento dal pubblico televisivo. Forse anche per questo gli autori del Gf hanno optato per un ritorno alle origini, scegliendo di mostrare nuovamente dei volti sconosciuti e forse per questo più “reali” agli occhi degli spettatori.