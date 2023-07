La solidità del legame tra Gianni Morandi e Jovanotti è ben nota a tutti. Non sorprende dunque che Morandi, nel corso del concerto al Ferrara Music Festival, abbia deciso di mandare un saluto speciale al cantautore, che si trova in ospedale in seguito all’operazione resasi necessaria dopo la caduta dalla bicicletta che gli è costata la rottura della clavicola e del femore. Collegatosi in diretta sui social dal palco, Morandi ha spiegato ai fan: “Salutiamo anche Lorenzo. È stato operato, ho telefonato, la moglie mi ha detto che non esce ancora dall’ospedale, ma l’operazione è andata bene, quindi gli voglio mandare questo messaggio, ‘Ciao Lorenzo’, anche da tutti i miei amici di Ferrara!”. Jovanotti ha repostato la story su Instagram scrivendo: “Grazie Gianni! Grazie a tutto il tuo gran pubblico”.