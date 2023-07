Da caso editoriale dell’anno a libro più abbandonato durante le vacanze: è la parabola discendente di Spare, il memoir del principe Harry che dopo aver scosso il mondo con le sue rivelazioni sulla famiglia reale britannica sembra aver perso il proprio appeal sul pubblico. I responsabili del tour operator On The Beach sono sommersi dalle copie di Spare e non sanno più dove metterle: “Una cosa del genere non si era mai verificata prima d’ora” hanno commentato rendendosi conto del gran numero di copie lasciate ai bordi delle piscine, nelle stanze e nelle reception dei resort di Spagna, Turchia e Grecia gestiti dall’agenzia online.

Per ora le copie abbandonate si trovano nei ripostigli dell’agenzia, e i responsabili stanno cercando di capire cosa farne. Inizialmente On The Beach ha contattato librerie e biblioteche, ma queste hanno rifiutato di prendere il libro. Per tale motivo si è deciso di provare con annunci sui social, e nel frattempo è stato chiesto agli hotel di non mandare più ulteriori copie ai propri uffici. I dipendenti hanno persino realizzato un video ironico che ha fatto il pieno di visualizzazioni. Nella clip li si vede usare Spare nei modi più disparati: per giocare a ping pong, per improvvisare sgabelli e le sue pagine addirittura impiegate al posto della carta igienica.