Nei mesi scorsi la sua pasta in bianco a 26 euro nelle cucine di Portrait a Milano aveva suscitato non poche polemiche. Ora la notizia che chef Alberto Quadrio ha lasciato il boutique hotel 5 stelle di Lungarno Collection in Corso Venezia. Il gruppo gestito dalla famiglia Ferragamo conferma in una nota ufficiale, come riporta Today: “Alberto Quadrio non è più l’executive chef del ristorante 10_11 Bar Giardino Ristorante […] l’inserimento nella nostra proposta di un format gastronomico di fine-dining non rientra tra i nostri obiettivi a breve e medio termine. Le ambizioni e i desideri di Alberto Quadrio vanno in un’altra direzione”.

La ricetta che ha diviso la rete è stata messa a punto dallo stesso Quadrio e viene realizzata con pochi ingredienti: fusilloni e croste di Parmigiano Reggiano di 36 mesi. Il tutto per un costo di 26 euro. Lo chef aveva spiegato: “Faccio una specie di risotto, non cuocio la pasta in acqua salata, ma in un brodo che facciamo con le croste, come facevano le nonne. Filtro il brodo e lo faccio decantare in modo che la parte solida, quella grassa e quella liquida si separino. Nell’acqua ottenuta da questo brodo, cuocio la pasta al dente e poi la manteco con la parte grassa, quasi una panna”.