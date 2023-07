Elenoire Casalegno ha qualcosa da dire agli scrocconi che al ristorante ordinano una semplice insalata per poi assaggiare il resto dal piatto dei commensali. “Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo” scrive su Instagram a corredo di un video nel quale esordisce così: “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalatina perché ‘non ho molta fame’, oppure ‘no, fa troppo caldo, non ho voglia di cibi calorici, grassi o saporiti’, o ‘sono a dieta, non posso sgarrare’. Poi non si sa perché ma mangiano dal piatto di tutti“.

La conduttrice tv prosegue facendo il verso agli individui di cui parla: “Mi fai assaggiare ‘un pezzettino, un filo di pasta?’ e dopo te ne chiedono un altro. Ti chiedono mezza polpetta, ma fosse per me non gliela darei la mia mezza polpetta […] Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te messi insieme e hanno pagato la loro insalatina“. La conclusione, sebbene detta con il sorriso, è tagliente: “Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta”.