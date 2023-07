Se in passato è stata lei ad aver da ridire sugli altri (sugli anziani, in particolare, con frasi che fecero molto discutere e per le quali si scusò), questa volta è Giulia Torelli a ‘infastidire’ il prossimo. L’influencer nota come Rock and fiocc e per le sue capacità nel riorganizzare gli armadi si è trovata a dover fare i conti con una vicina di poltrona che al cinema non ha gradito il suo comportamento. Torelli e un’amica durante la visione del film stavano mangiando delle patatine, il cui odore però non è stato gradito da chi sedeva loro accanto.

“Stavamo mangiando un pacchetto di patatine” ha raccontato l’influencer una volta uscita dalla sala, “mi dispiace ho il calo degli zuccheri, alle 8 devo cenare. Abbiamo mangiato molto silenziosamente le patatine […] Io la vedevo quella di fianco a me, mi guardava e io pensavo: ‘Non mi devi interrompere, non devi interrompere la cena’ a un certo punto si gira, ci guarda e fa: ‘Scusate io non sopporto il tartufo’“. Lo sfogo di Giulia Torelli è così proseguito: “Io sono bravissima, rispetto tutte le file, non butto sigarette per terra, e neanche le cicche, ho un senso civico irreprensibile, non rompo le scatole a nessuno e tu mi dici ‘Non mangiare le patatine’. Tu a me non me lo dici. Però ho smesso di mangiarle, subito e sono stata zitta. Ho messo giù il pacchetto. Sono stata zitta muta perché stavo per… Adesso me le mangio”.