Sabato 17 giugno, per la famiglia Mihajlovic è stato un giorno tanto bello quanto nostalgico. Virginia Mihajlovic, visibilmente commossa, è stata accompagnata all’altare dai fratelli per sposare Alessandro Vogliacco, papà della sua bambina Violante. Moltissime le stories pubblicate dall’influencer per immortalare i momenti salienti di questo giorno indimenticabile celebrato con un matrimonio da favola. Come lei, anche mamma Arianna ha raccontato il giorno più felice della figlia sui social. Senza, però, dimenticare di mandare un dolce pensiero al compianto marito Sinisa Mihajlovic, scomparso lo scorso dicembre a seguito di una lunga lotta contro la leucemia. Tra le foto pubblicate, infatti, ne compare una con gli sposi, tutti i suoi figli e il viso dell’ex calciatore serbo sullo sfondo. Da cornice la scritta: “La famiglia non è una cosa importante. È tutto”.

