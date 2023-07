Bryan Adams, verosimilmente, ha fatto l’abitudine a tutto. Lo dimostra il recente concerto che ha tenuto a Salt Lake City, negli Stati Uniti. Il cantautore canadese si stava esibendo quando, a un certo punto, un fan è corso sul palco, gli ha “rubato” il microfono e per qualche secondo, prima di essere portato via dagli uomini della sicurezza, ha cantato un pezzo di Summer of ’69. Ma la reazione di Adams è stata di una tale compostezza da strappare un sorriso: è andato avanti a cantare, come se niente fosse, da dove aveva lasciato il fan.

Video TikTok/Bryan Adams