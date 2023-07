Dopo il grande spavento con le notizie sul suo ricovero in rianimazione per un’infezione batterica e lo slittamento del suo Celebration World Tour, Madonna ora sta meglio ed è in via di ripresa. È la stessa popstar a rassicurare i fan tornando a pubblicare sui social una sua foto in cui si mostra sorridente, con i biondi capelli raccolti, mentre abbraccia un gigantesco mazzo di rose che probabilmente le è stato regalato per la convalescenza. “Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico il mio mondo. Grazie”, è il messaggio enigmatico che ha scritto a corredo del post che ha collezionato in poche ore oltre 300mila like.

Neanche a dirlo, subito si sono scatenati i commenti e tra i tanti messaggi c’erano anche quelli di chi insinuava che quell’immagine fosse “troppo perfetta” per ritrarre una signora di 64 anni, ipotizzando che si fosse fatta sostituire da una sosia. Così, è stata la stessa Madonna a mettere a tacere gli haters, mostrandosi poi nelle sue Storie mentre – truccatissima -abbraccia un pupazzo rosa. E, vista la Barbie-mania del momento, non è mancato chi ha fatto notare come anche lei, nella foto con le rosa fucsia e lei vestita con una giacca bianca e rosa, si sia lasciata andare al trend.