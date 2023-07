“Ma dov’è finita?”, “Sono passati mesi e non si sa più nulla”, “Che fine hai fatto?”. Sono questi alcuni dei commenti lasciati dai follower sotto al suo ultimo TikTok, risalente al 13 marzo scorso. Stiamo parlando di Leila Kaouissi, la ragazza 18enne che racconta sui social la battaglia contro i DCA (disturbi del comportamento alimentare). Ogni giorno, Leila era solita pubblicare sui social diversi contenuti, intrattenendo una platea di circa 450mila follower tra Instagram e TikTok. Ciò è accaduto fino a metà marzo, ovvero da quando non si è saputo più nulla di lei. Adesso è tornata sui social. Via Instagram story, infatti, Leila ha ricominciato a rivolgersi al proprio pubblico fornendo aggiornamenti sulle condizioni di salute in cui si trova.

“Ciao a tutt*, non so veramente da dove iniziare”, ha esordito. Poi ha scritto: “So che sono stata cattiva e sono sparita ma l’ho fatto per il mio bene e il vostro. Questo però ovviamente non può giustificarmi di non avervi più aggiornata ma l’ho fatto perché non me la sentivo di rientrare nei social“. “Ho deciso di staccarmi per tanti motivi che vi spiegherò piano piano – ha continuato la tiktoker -. Oggi però sono qui a informarvi che sono viva (e non sono morta come ho visto in tanti video). Sono attualmente ricoverata in ospedale e il 17 luglio entrerò in una struttura verso un nuovo percorso“.

Da ieri, dunque, Leila si troverebbe in una struttura dedicata ai disturbi con cui convive ormai da anni. Il suo ultimo contenuto pubblicato su TikTok risale a tre giorni fa, precisamente al 16 luglio. Ma già negli ultimi giorni aveva ripreso le pubblicazioni, dall’ospedale. “Ciao, come state? Io volevo dare un po’ di aggiornamenti, noi siamo qua, io e mio padre siamo arrivati a Cagliari e stiamo prendendo il treno per Iglesias dove ci aspetta l’albergo. Sono arrivata sana e salva, ho preso l’aereo dopo tantissimo tempo [..] Domani è un grande giorno, se volete fatemi delle domande e io vi rispondo.Vi mando un bacione forte, grazie, vi voglio tantissimo bene”.

Numerosi i commenti: “La struttura quindi è a Iglesias?”, “La voce è cambiata, si vede che stai meglio”, “Forza, noi aspettiamo con tanta forza”. In un video precedente, infatti, Leila aveva spiegato di essere in via di dimissioni e di sentirsi pronta per entrare nella struttura che la aiuterà, ci auguriamo con tutto il cuore, a riprendere in mano la sua vita. “Sarò in Sardegna, molto lontana dalla mia famiglia. Sono spaventata però contenta, perché ce la voglio mettere tutta. Lo so che le parole non dicono niente però volevo aggiornarvi. Non so se utilizzerò il telefono, un bacione forte forte“, le parole di Leila. Dopo l’inizio della malattia, le settimane più difficili, la fuga e le tante vicissitudini drammatiche che hanno accompagnato la vicenda di Leila, adesso la ragazza prova un’altra volta ad iniziare un percorso di rinascita. Non è facile, nessuno dovrebbe giudicarla e invece c’è chi lo fa, accusandola di mettere su dei teatrini, a favore di camera. Commenti vergognosi, di chi non ha ancora imparato nulla sui disturbi del comportamento alimentare ma probabilmente, più in generale, sull’essere umano e le sue fragilità.