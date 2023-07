In passato è capitato diverse volte che George Clooney prestasse villa Oleandra, la proprietà sul lago di Como, ad amici come Jennifer Lopez e Ben Affleck, ma questa volta l’attore di Hollywood sarebbe intenzionato a far fruttare la residenza, anche perché lui e la famiglia possono godersela solo poche settimane all’anno. È l’indiscrezione che rimbalza nel comasco soprattutto dopo che si è osservato un gran movimento di wedding planner nella casa sul lago. Tra questi anche Enzo Miccio. L’ipotesi, dunque, è che la villa possa essere affittata per matrimoni ed eventi. Il prezzo, come è facile intuire, è stellare.

Di recente Clooney, la moglie Amal e i due gemelli sono arrivati a Laglio per un soggiorno nella loro villa, eppure ad attirare l’attenzione sono stati i molti wedding planner che si sono avvicendati nella residenza prima dell’arrivo di George e dopo la sua partenza per l’America. Scrive il Corriere: “Circola con sempre maggiore insistenza l’ipotesi che Clooney sarebbe pronto ad affittare la sua residenza, soprattutto per ospitare matrimoni ed eventi glamour. Al tour di Miccio si sarebbe aggiunto quello di altri organizzatori di matrimoni per vip e stranieri facoltosi […]”. Ma quanto potrebbe costare l’affitto di villa Oleandra? Si parla di 30mila euro a evento. Il prezzo potrebbe aumentare ancora di più qualora non fosse incluso il soggiorno.