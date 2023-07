Una famiglia di anatroccoli, 19 in tutto, che cammina in fila indiana (“aspettando il semaforo verde” ha detto qualcuno) nel centro di Bergamo. Il video, che ha fatto il giro dei social, è stato rilanciato anche dal sindaco della città, Giorgio Gori. Tanti i commenti per le paperelle, ordinate, che hanno attirato l’attenzione dei passanti.