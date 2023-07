È morto a 42 anni il rapper barese Nico ‘Walino’ Antonacci. Da tempo combatteva con una malattia che negli ultimi mesi non gli ha lasciato scampo. Per anni ha raccontato la città pugliese senza dimenticare la periferia. È stato tra i fondatori dei “Bari jungle brothers”, gruppo della scena underground barese. Il suo percorso l’ha portato a condividere il palco con colleghi del calibro di Clementino, che ora ne piange la scomparsa con un messaggio pubblicato sui social: “Buon viaggio vita mia, mi mancherai fratellino mio, non riesco nemmeno a scrivere un messaggio decente, ci siamo svegliati stamattina tutti con questa brutta notizia. Hai combattuto come un leone fino alla fine. Che la terra ti sia lieve. Napoli & Bari Connection. RIP NICO WALINO. Ti amo fratellino mio”.

La compagna lo saluta ricordando il buono che la sua conoscenza le ha donato: “Ti dico solo grazie per l’AMORE che abbiamo vissuto fino all’ultimo secondo! Auguro ad ogni persona di vivere un amore così puro! Come si fa a non amarti, come sempre ti dicevo ‘SEI SPECIALE'”.