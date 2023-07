Sfregiano il Colosseo e mostrano i muscoli. La guida turistica David Battaglino, colui che ha avuto la prontezza di girare un video mentre una diciassettenne svizzera alcuni giorni fa ha inciso le iniziali del suo nome sul travertino del Colosseo, è stata anche preso per i fondelli dai familiari della ragazza lì presenti. “Si è girato e mi ha mostrato i muscoli mentre li fotografavo”, ha spiegato la guida romana in un’intervista. L’uomo aveva infatti ripreso la ragazza durante l’atto vandalico e poi aveva subito segnalato la 17enne alla vigilanza dell’Anfiteatro. Turista che poi è stata denunciata per deturpamento e rischia di finire a processo.

Solo che nei momenti concitati della ripresa di Battaglino sono stati i genitori della ragazza a mostrare verso di lui la loro disapprovazione e, appunto, il fidanzato si è girato ridendogli in faccia e mostrandogli i muscoli come nelle gare di body building. “Incidere è una moda soprattutto tra i giovani e io invece l’ho fotografata e filmata col mio cellulare per denunciare quel comportamento”, ha raccontato la guida. In meno di un mese il Colosseo ha subito tre sfregi. I dati della sicurezza parlano comunque chiaro: per oltre 30mila turisti al giorno ci sono solo otto vigilanti privati a controllare.