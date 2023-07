“È solo una ragazzina, non stava facendo nulla di male”. Questa la reazione della famiglia della turista svizzera di 17 anni sorpresa a incidere sul basamento del Colosseo l’iniziale del suo nome. È stato David Battaglino, guida turistica dell’agenzia City Walkers, a riprendere in un video lo sfregio all’Anfiteatro Flavio. “È la prima volta che sono riuscito a filmare un atto vandalico al Colosseo ma in sei anni ne ho visti a decine, c’è anche chi stacca parti del muro. Mi hanno anche sputato una volta perché ho rimproverato un ragazzo“, racconta Battaglino a Repubblica.

In merito al più recente episodio spiega: “Stavo facendo il tour al Colosseo con il mio gruppo. E un ragazzo messicano mi ha fatto un cenno per indicarmi quella ragazza. Ho continuato a parlare col gruppo e col cellulare ho ripreso la ragazza e dopo qualche secondo il mio gruppo mi ha applaudito. A lei, in inglese, ho detto: ‘Vuoi un applauso?’. La giovane ha compreso che era finita nel mirino di chi l’arte la tutela e si è allontanata per andare verso la famiglia”. Il confronto tra la guida e i genitori della ragazzina non ha portato l’esito sperato: “Ho detto ai genitori che quel che aveva fatto la figlia era illegale e loro con un gesto di stizza mi hanno cacciato via. Ho detto al gruppo che avrei indicato la famiglia alla vigilanza, li ho fotografati e seguiti e ho subito raggiunto la vigilanza per indicarglieli” prosegue Battaglino. Ora figlia e genitori sono finiti in caserma e dopo la denuncia da parte dei carabinieri di piazza Venezia si attende di conoscere quali saranno le conseguenze del suo gesto.