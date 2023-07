Giulia Stabile sarà la nuova conduttrice di Tu Si Que Vales nella nuova stagione che andrà in onda su Canale 5 in autunno. La ballerina ex Amici prende il posto di Belen Rodriguez. In giuria è confermata Sabrina Ferilli e proprio in queste ore le due hanno divertito il web con un siparietto nel quale si punzecchiano a vicenda. Cosa è successo? Facendo riferimento al fatto che a breve si sarebbero viste in studio per registrare le nuove puntate dello show, Giulia ha aperto il cartone di una pizza – che poi ha mostrato al pubblico – e taggando l’attrice ha scritto: “Arriviamo“, a dire che entrambe sarebbero state a breve negli studi televisivi. Da canto suo, la Ferilli ha ribattuto con un’altra pizza ripiena di prosciutto e ridendo a mo’ di vittoria ‘ho io quella più buona’, ha canzonato Giulia con l’emoji dell’occhiolino: “Figurati“. Sarà una bella edizione? Scommettiamo di sì.