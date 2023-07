Dolph Lundgren, l’attore noto per aver preso parte a Rocky IV e Creed II nei panni di Ivan Drago, sembra essersi sposato con la personal trainer Emma Krokdal, 40 anni più giovane. Oggi Lundgren ha 65 anni e dopo aver combattuto per otto anni contro il cancro in questi giorni si è mostrato in ottima forma in vacanza in Grecia con la compagna 25enne e le figlie (Ida e Greta, 27 e 21 anni). E proprio da Mykonos alcuni scatti pubblicati da Ida hanno elettrizzato i fan. Cosa è successo? L’attore e la compagna Emma si sono sposati, o almeno è quello che sembra (al momento nessuno dei due interessati ha confermato o smentito la notizia).

Tuttavia, secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, il matrimonio è avvenuto per davvero. Lo dimostrerebbero alcune foto che ritraggono la coppia vestita di bianco ad una festa intima e altre che li immortalano follemente innamorati con le fedi al dito. In più, ad alimentare i rumors ci ha pensato una story nella quale si vede Lundgren tenere un sigaro in bocca e indicare Krokdal, mentre lei lo guarda amorevolmente, il tutto accompagnato dall’emoji del cuore bianco e di una cappella nuziale. Ma gli indizi non finiscono qui. Infatti, sui social è apparso anche un video che mostra un piccolo gruppo di persone ballare e cantare vicino ad una piscina con la didascalia “Congratulazioni“, e tra le persone taggate c’erano proprio Lundgren e Krokdal. Altre clip includono un grande spettacolo di fuochi d’artificio e Lundgren che suona felicemente tamburi bongo con uno striscione bianco sullo sfondo. Prima dell’evento i due si erano mostrati accoccolati in piscina e già lì una frase aveva insospettito i follower: “Domani è il giorno. Mykonos”, con un cuore rosso.

Chi è la presunta moglie dell’attore svedese? “Molto matura per la sua età, è venuta qui da una piccola città della Norvegia”, così l’aveva descritta l’attore. L’incontro è avvenuto mentre lui stava cercando la sala da boxe per allenarsi quando ha chiesto informazioni a lei e tra di loro sarebbe stato colpo di fulmine.