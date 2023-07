Le bambole. Che siano di stoffa o di porcellana sin da piccoli i film ci hanno portato ad averne paura a causa dei film horror. Eppure, così non è per Orietta Berti che da sempre per loro nutre una passione talmente grande da avere in casa addirittura una stanza segreta ‘abitata’ solo dalle sue oltre 90 bambole da collezione provenienti da tutto il mondo. Il segreto, gelosamente custodito dalla cantante, è stato svelato dal collega Fabio Rovazzi con cui sta girando l’Italia grazie al singolo La discoteca italiana. Il video è stato condiviso su TikTok e mostra la netta differenza di emozioni: lei felice di vedere le sue compagne mentre lui terrorizzato da tutti quegli occhi che lo fissano.

Rovazzi si è sempre dichiarato un fan di Orietta, tuttavia la collaborazione per il brano estivo li ha portati ad un rapporto di amicizia talmente profondo da convincere la cantante ad aprire le porte della sua stanza segreta alla quale non ha accesso nessuno eccetto lei. “Fai un bel respiro, ecco guarda”, ha dichiarato Orietta prima di aprire la camera. “No Orietta, già tipo questa qua sdraiata”, ha replicato con voce tremante Rovazzi indicando una delle bambole presenti sul letto. “(…) Questa ci vuole uccidere. Guarda la faccia, non è palesemente un’amica”. Ma la proprietaria non badando alle lamentele ha spiegato che proprio quella bella bambolina di porcellana era la sua: “Si chiama bambola Orietta”.

“No Orietta, mi dispiace ma a me fanno troppa paura. Queste bambole di notte si svegliano e ci soffocano nel sonno, come fai a dormire tranquilla sapendo cosa c’è qui?”, ha ripetuto scioccato il ragazzo mentre la cantante continuava tranquilla il ‘tour’: “Ma sono bellissime”. La clip, come si poteva immaginare, in poco tempo ha fatto il giro del web totalizzando migliaia di visualizzazioni e commenti a favore del pensiero di Rovazzi: “Anche io avrei paura ad entrare in una stanza del genere, ma come fa Orietta?”, ha scritto un utente.