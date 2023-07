In Europa non beviamo abbastanza acqua? Anzi, non le beviamo affatto? Questa la domanda che qualcuno ha iniziato a porsi da quando gira un certo video su TikTok. Andiamo con ordine. Circa due settimane fa, una turista statunitense – Brenna il suo nome – ha pubblicato un video che attualmente conta quasi 10 milioni di visualizzazioni. Nel filmato in questione si trova con delle amiche a Barcellona. Nella città spagnola, le ragazze hanno registrato un filmato in cui bevono dell’acqua da grandi bottiglie di plastica. Fin qui nulla di strano, se non fosse per la frase che accompagna il video: “US the moment we can find water because Europeans don’t believe in water”. Ovvero qualcosa che in italiano suona più o meno così: “Gli americani nel momento in cui trovano l’acqua perché gli europei non credono nell’acqua”.

Sostanzialmente le ragazze in questione (e probabilmente anche i 1.3 milioni di utenti che hanno messo ‘mi piace’) sostengono che in Europa si trovi poco facilmente l’acqua. “È perché qui al ristorante l’acqua si paga mentre negli USA te la danno dal rubinetto ed è gratis“, ha scritto Martina sotto al TikTok. E non è l’unico commento. Anzi, si è aperto un vero e proprio dibattito. C’è chi giura di aver visto sulla piattaforma alcuni commenti assurdi, come quello di una coppia americana che si sarebbe lamentata sostenendo di non riuscir a trovare la verdura in Italia. “Io ne ho visto un altro dove una tizia suggeriva di ordinare contorni al ristorante per mangiare verdure”, ha commentato un altro utente. In tanti non la pensano come Brenna: “Dacci la tua definizione di ‘Europa’, per favore”, “L’acqua è veramente ovunque. Ci sono anche tante fontanelle”, alcuni dei commenti da parte di altri turisti.

Quanto agli italiani, poi, neanche a dirlo, si sono letteralmente scagliati contro l’autrice del filmato. “Noi di solito aspettiamo che piova”, ha risposto qualcuno utilizzando l’ironia. Altri, invece, meno sarcastici e più diretti: “Se leggete i commenti, c’è una che sostiene che beviamo solo acqua frizzante. Questi sono fuori”, “Parlano loro che negli Stati Uniti hanno tutto tranne l’acqua”, “Al supermercato una bottiglia d’acqua non ti costa neanche tanto, ma dai”. Altri, invece, la difendono sostenendo che non sia giusto che nei ristorante italiani si paghi l’acqua. Infine, diversi anche i commenti di chi ha sottolineato come in diverse città – prima fra tutti Roma – ci siano molto fontanelle con acqua potabile.

Ad esempio nella Capitale basterebbe effettivamente acquistare una borraccia (una “bottle” per rimanere nel campo internazionale) e riempirla durante la giornata nei numerosi “nasoni” romani. E attenzione, Brenna è diventata virale con questo filmato ma non è stata l’unica ad averne pubblicato uno di questo tipo. Basta cercare “US the Moment we can find water” per imbattersi in altri filmati simili. C’è Dina che, di fronte alla Fontana di Trevi, beve una bottiglia d’acqua mentre si lamenta dello stesso problema evidenziato da Brenna. “Ma cosa dici? In Italia ci sono fontanelle ovunque”, le ha scritto un utente in inglese. “Il sapore non è buono”, ha replicato lei. The End.