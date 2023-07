Alessia Marcuzzi è tra i protagonisti delle pagine di gossip di questa estate 2023. Dopo il presunto flirt con Stefano De Martino e il possibile ritorno di fiamma con l’ex Paolo Calabresi Marconi, si torna a parlare della conduttrice per un incidente sugli scogli. In vacanza a Formentera con il primogenito Tommaso e, appunto, l’ex compagno Marconi, Marcuzzi è scivolata sugli scogli dopo aver intrapreso un percorso tortuoso non troppo sicuro.

Un incidente che, per fortuna, come lei stessa ha raccontato sui social, non ha portato a gravi conseguenze. “Non cambio mai. Io faccio sempre le strade più difficili. Cascata dalle rocce come una polla…”, ha scritto autoironica in una story a cornice di una foto che la ritrae stesa su un lettino mentre si tiene del ghiaccio sulla mascella e sulla coscia per contenere la formazione dell’ematoma.