L’estate è al culmine e la voglia di amore è nell’aria. Così, anche quella di scoprire nuove love story per riempiere le pagine dei rotocalchi gossip. Così, in questi giorni nelle cronache rosa c’è Alessia Marcuzzi. Dopo le ultime indiscrezioni che vedevano una certa complicità tra lei e Stefano De Martino alla presentazione dei palinsesti Rai, adesso arrivano degli scatti che spazzano via qualsiasi dubbio. Infatti, la conduttrice è stata paparazzata a Formentera con l’ex compagno Paolo Calabresi Marconi. Che sia un ritorno di fiamma? Al momento non ci sono state né conferme né smentite ufficiali. Ma una cosa è certa: stando alle foto e al settimanale Gente, i due sono tornati ad essere molto vicini.

I paparazzi hanno infatti immortalato la coppia in compagnia di amici e al primogenito della Marcuzzi, Tommaso, sulle bianche spiagge dell’isola delle Baleari. Bagni, risate hanno caratterizzato la giornata degli (ex?) compagni, poi la cena al tramonto e qui i gesti premurosi dell’imprenditore che fanno presagire che stia per nascere di nuovo qualcosa.

Altro dettaglio che non è sfuggito ai più attenti è il fatto che dopo la rottura, avvenuta lo scorso settembre, fino ad ora i due non si erano mai mostrati assieme. In più, ad avvalorare la teoria del ritorno di fiamma ci pensa il luogo scelto: a Formentera Alessia e Paolo avevano trascorso molteplici vacanze nei loro nove anni di convivenza.

Foto: settimanale Gente.