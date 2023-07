“Sono mancata 1 ora da casa e mi hanno derubato delle (poche) cose di valore che avevo. Grazie a tutte le autorità”. Ludovica Frasca è su tutte le furie per il furto subito nella sua casa a Milano si è abbandona ad un lungo sfogo sui social. “Sto bene. Un po’ scossa ma bene – ha scritto nelle stories l’ex velina -. Sono incazzata ma sono forte e tutto quello che mi hanno preso in casa me lo ricomprerò, col tempo, tiè”.

“Però c’è una terribile sensazione quasi surreale di profonda violazione della proprietà che in questo Paese al di là di chi c’è a Milano, non viene per niente protetta”, ha chiosato Frasca. “Sono arrabbiata perché la Polizia come tutti i corpi di sicurezza, i Falchi, i Vigili del Fuoco, tutti (…) dovrebbero essere i nostri protettori, retribuiti molto molto di più. E i sindaci della città dovrebbero avere come priorità quella della sicurezza e dell’ordine pubblico (…)”. Quindi ha concluso: “Si deve partire dall’ordine. Dal rendere tutta la città controllata, illuminata e civile (…). Ora Milano soprattutto d’estate nel weekend sembra un circo pericoloso“. Ludovica è solo l’ultima – in ordine cronologico – delle vittime “vip” dei ladri che ormai da diversi mesi hanno preso di mira le case del centro di Milano.