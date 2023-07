Johnny Depp a corto di liquidità costretto a chiedere un mutuo da 10 milioni di dollari per il suo castello di Los Angeles. Dopo aver perso la sua fortuna da 650 milioni di dollari a causa delle contestazioni con l’ex moglie Amber Heard, l’attore, a marzo 2022, ha contattato la City National Bank per un mutuo a 8 cifre. Depp aveva acquistato il castello di West Hollywood nel marzo del 1995 per 2,15 milioni di dollari. Tuttavia, a distanza di 28 anni, la vasta dimora composta da otto camere, completa di torrette e torri e giardini tutt’intorno, non appare per niente in buono stato, anzi, si potrebbe dire che ricorda molto l’abitazione di Edward mani di forbici, come dimostrano le foto pubblicate dal Daily Mail. Qualche anno fa gli alberi e gli arbusti della tenuta erano stati tagliati per consentire alla piscina di catturare i raggi del sole, ma oggi, invece, solo la proprietà principale sembra avere una certa cura. L’attore ha attraversato un momento complesso dopo che Amber l’aveva accusato di aggressione. Processo che gli era costato la perdita di diversi ingaggi, tra cui il redditizio franchise Pirati dei Caraibi. La tregua e i primi accenni di ribalta arrivano solo l’anno scorso dopo aver vinto la causa. Vittoria che gli ha permesso di tornare ad Hollywood e di avere, a maggio, una standing ovation di sette minuti alla premiere del suo ultimo film Jeanne du Barry al Festival di Cannes. Si sistemerà anche la situazione economica con i (tanti) soldi necessari per mantenere una proprietà di questo tipo?