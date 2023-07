Morgan Freeman, ha la febbre alta e deve rinunciare al viaggio promozionale a Londra per la nuova serie tv che lo vede protagonista: i medici hanno inizialmente creduto che avesse un’infezione. L’attore 86enne, premio Oscar, sarebbe dovuto volare in Inghilterra insieme alle sue co-star Zoe Saldana e Nicole Kidman per promuovere la serie di spionaggio Special Ops: Lioness. Tuttavia, le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di lasciare gli Stati Uniti. Della sua assenza ha riferito un suo portavoce al Daily Mail: “Morgan ha la febbre e il suo medico ha ritenuto che avesse un’infezione contagiosa, quindi ha annullato il suo viaggio”. Freeman convive con la fibromialgia e la notizia delle sue condizioni ha da subito destato preoccupazioni nei suoi fan. Quindi il portavoce ha rassicurato: “Ora sta bene“. Nell’attesissima serie di Paramount +, in uscita il 23 luglio, Freeman interpreta Edwin Mullins, il segretario di stato degli Stati Uniti. Diretto da Taylor Sheridan, famoso per i suoi western, il thriller di spionaggio è ispirato a un vero programma della CIA e segue la vita della marine Joe (interpretato da Saldana). Kidman è il supervisore senior della CIA, Kaitlyn Meade.