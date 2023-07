I social, si sa, sono la voce del popolo (a volte anche quella della verità). Qualche giorno fa, in occasione dei Tim Summer Hits a Rimini in onda su Rai2, Federico Rossi è sceso tra il pubblico durante la sua esibizione. Il motivo? Il cantante dell’ex duo Benji e Fede ha voluto baciare appassionatamente una “fan” presente tra le prime file del pubblico e cantare con lei parte del suo nuovo singolo, Maledetto mare. Un momento che ha creato non solo interesse mediatico e scalpore tra il pubblico, ma anche qualche dubbio tra i fan presenti in Piazza Fellini.

Alcune ragazze presenti sottopalco hanno ripreso quella scena e si sono accorte che il momento in questione non era nient’altro che una gag (mal) organizzata. Subito dopo l’esibizione infatti, sotto il video pubblicato dal profilo Instagram di Warner Music, sono apparsi i commenti delle prime testimonianze: “Io ero quella con il cell accanto. Ad un certo punto la sicurezza l’ha portata… e doveva aspettare appunto le 11, che uscisse lui”, ha commentato una ragazza su Instagram. E ancora: “Era preparato infatti, io ero accanto a lei per tutto il tempo, l’hanno messa in mezzo a me e una mia amica”. E c’è anche chi, come @Franaltomare su Twitter, ha sottolineato un punto importante: “Non so da dove cominciare per elencare tutte le cose sbagliate viste in questo video. Prima tra tutte: e se l’avesse fatto uno che non è Federico Rossi?”. Va anche detto che scene di questo tipo non sono una novità da vedere ai live di artisti musicali italiani e non. Basti pensare al concerto del bolognese Cesare Cremonini, l’internazionale Robbie Wiliams, Enrique Iglesias, Miley Cyrus, Maluma fino all’indimenticabile Re del pop Michael Jackson.