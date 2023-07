Ci risiamo. Non tende a placarsi la “moda” di lanciare sul palco oggetti che finiscono per colpire poi la star mentre si sta esibendo. A novembre 2022 ad esempio Harry Styles era stato colpito in un occhio da caramelle gommose durante un live. Non l’unico caso che lo riguarda, se si pensa che durante le tappe successive del tour ha ricevuto sul palco perfino kiwi e nuggets di pollo. Il lancio più recente (e più doloroso) è stato riservato a Bebe Rexha: sabato scorso, 1 luglio, un fan le ha tirato in faccia un telefono rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Stesso fatto per Drake che, durante il live di Chicago e quindi in occasione di una tappa del suo “It’s All A Blur Tour”, ha visto un telefono schiantarsi sul suo braccio prima di rimbalzare giù dal palco. Fortunatamente nessun danno ma tanta paura. Come dimostrano i numerosi video su TikTok il performer ha tentato di continuare la performance fino alla fine del brano mantenendo la voce salda. Nel frattempo gli uomini della security si sono da subito attivati per individuare il colpevole.

Una missione pressoché impossibile se si considerano i giochi di luce e le numerose presenze nel pubblico. Eppure, come riporta Cnn, pare che il presunto aggressore sia stato arrestato dalla polizia durante il concerto “per aver utilizzato il telefono come arma”. Questo purtroppo non è un caso isolato. In molti sui social si domandano del perché questo trend abbia preso piede così velocemente. Da t-shirt e reggiseni sul palco si è arrivati addirittura al lancio di ceneri della madre da parte di una fan al concerto di Pink. Del perché i fan siano arrivati a comportarsi in questo modo violento poco si sa ma la Cnn ha sentito alcuni esperti in psicologia che hanno certato di avanzare delle ipotesi. Alcuni hanno spiegato che questi atteggiamenti possono essere dovuti all’incapacità, dopo due anni di restrizioni a causa del Covid, di rispettare basilari regole di comportamento in posti affollati come un concerto. Per altri invece, la causa è da ricercare nella celebrità: “Nel gesto estremo di gettare un telefono sul palco si cerca la visibilità, quel momento di celebrità che viene poi catturato e amplificato dai video sui social”.