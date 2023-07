Dopo l’infezione batterica che alla fine del mese scorso l’ha costretta al ricovero in ospedale, Madonna decide di rompere il silenzio e rassicura tutti i fan preoccupati per la sua salute.

“Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore. Sono sulla via del recupero e incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita”. A scriverlo sui suoi canali social è la stessa popstar, che comunica con i suoi fan per la prima volta dopo il malore che l’ha portata in terapia intensiva. “Il mio primo pensiero quando mi sono risvegliata in ospedale è stato per i miei bambini – scrive l’artista su Instagram -. Il mio secondo pensiero era che non avrei voluto dispiacere nessuno di coloro che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. Non avrei voluto neanche lasciare a casa le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli scorsi mesi per creare il mio show. Odio il fatto di avere dispiaciuto qualcuno”.

A causa della malattia il tour Celebrations di ben 84 date (con cui Madonna avrebbe festeggiato i quattro decenni della sua carriera), è stato annullato. I biglietti avevano registrato il tutto esaurito e lo show avrebbe preso il via il 15 luglio. L’artista ha quindi spiegato cosa succederà: “Il mio focus adesso è sulla mia salute, sul diventare più forte e vi assicuro che tornerò con voi più presto che potrò! Il piano attuale è quello di ripianificare le date in Nord America del tour e cominciare in ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per la vostra cura e il vostro supporto. Con amore, M.“, ha concluso. La cantante quindi – salvo altri imprevisti – inizierà lo show dalla tappa europea, in programma il 14 ottobre a Londra: gli spettacoli negli Stati Uniti previsti invece per l’estate slitteranno in autunno.