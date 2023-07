La conferenza stampa presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera, a Roma, per commentare le ultime rivelazioni sulla scomparsa dei Emanuela Orlandi, in cui spunta il nome dello zio Mario Meneguzzi, deceduto da tempo e marito di Lucia Orlandi, zia paterna della ragazza sparita a Roma nel 1983. Partecipano Pietro Orlandi, Natalina Orlandi e l’avvocato Laura Sgrò. Da quanto trapela da alcuni documenti inediti dell’epoca, in uno scambio di comunicazioni tra il cardinale Agostino Casaroli e l’ex padre spirituale e confessore degli Orlandi, quest’ultimo sarebbe stato a conoscenza che Meneguzzi molestava la sorella maggiore di Emanuela, Natalina.