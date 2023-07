T-shirt e pantaloncini blu scuro, sneakers ai piedi, immancabili occhialoni scuri e cappello di tessuto. Dopo settimane di paura e illazioni, sono diventate virali in poche ore le foto della prima uscita pubblica di Madonna a seguito del ricovero in rianimazione: la cantante è stata intercettata per le vie di Manhattan dalla podcaster Lauren Conlin, che ha immediatamente pubblicato alcune immagini della pop star su TikTok. Scatti che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di Madonna, che tra cinque giorni esatti avrebbe dovuto cominciare il suo attesissimo tour mondiale: 43 i concerti previsti, di cui tredici in Europa (è attesa a Milano il 23 novembre), e nonostante non siano ancora arrivate comunicazioni ufficiali, appare altamente probabile che tutto slitti di qualche settimana. O forse di qualche mese, questo non è ancora chiaro. Almeno al momento. Molto dipenderà infatti dagli strascichi della pesante infezione batterica che, il 24 giugno scorso, ha provocato il collasso che ha innescato la corsa in ospedale e il ricovero in terapia intensiva.

Secondo il magazine americano OK!, Madonna ora sarebbe sulla via della ripresa, anche se non mancano i dubbi rispetto alle foto che la ritraggono assieme ad un’amica mentre passeggia per New York. Lo spavento è passato? E soprattutto, la cantante si è davvero ripresa dallo stress fisico ed emotivo degli ultimi mesi, durante i quali si è sottoposta a prove massacranti in vista del Celebration Tour? In attesa di capire come e quando i concerti cominceranno, spunta un’indiscrezione che dice molto sul grado di paura che ha investito Madonna, la quale sarebbe stata addirittura rianimata con un’iniezione d’emergenza di naloxone (farmaco che viene iniettato nelle situazioni d’emergenza tra cui le sospette overdosi e per fermare gli shock settici). Una fonte esclusiva ha infatti raccontato al sito Radar Online che dopo il ricovero e il ritorno a casa, la popstar avrebbe definito la sua eredità firmando un nuovo testamento con le disposizioni per tutti e sei i figli.