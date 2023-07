Nuovo amore per Valentina Ferragni? L’influencer è in vacanza in Toscana, a Forte dei Marmi, e nelle sue Instagram Story è comparso per la prima volta un misterioso ragazzo che è con lei. Ma andiamo con ordine. Appena arrivata a Forte dei Marmi, la sorella minore di Chiara Ferrafgni ha subito informato i suoi fan, scattando una foto del suo cagnolino Pablo e scrivendo: “La nostra mascotte”. L’uso del plurale inizialmente non aveva destato particolari attenzioni, anche perché la giovane influencer lo usa spesso riferendosi solitamente alle amiche che viaggiano con lei.

La questione cambia però man mano che si scorrono le Storie. Valentina ha pubblicato infatti poi anche un altro video, in cui il suo carlino cerca di nuotare nel mare: a sorreggere il cane è un giovane misterioso, che lo sostiene fino a riva. Lo stesso ragazzo che viene poi mostrato in un’altra Storia mentre cammina davanti a lei sorreggendo la borsa da spiaggia. Al momento di lui non si ha nessun dettaglio: il volto resta sempre nascosto e Valentina non lo tagga nemmeno, forse per tutelare – almeno per ora – la sua privacy.La ragazza è infatti reduce dalla fine della sua storia sentimentale con l’influencer Luca Vezil, che ha invece ufficializzato da pochissimo la nuova relazione con la modella Virginia Stablum. Che anche lei abbia deciso di uscire “allo scoperto” solo ora? Lo scopriremo presto.