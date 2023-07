Un “importante” presentatore della Bbc è stato sospeso dall’emittente pubblica britannica dopo le accuse di aver pagato un minorenne in cambio di foto porno. A dare la notizia è la stessa Bbc in una nota in cui spiega che “le accuse vengono prese con estrema serietà e sono state messe in atto misure per affrontarle in modo proattivo”. Il caso era stato sollevato nei giorni scorsi dal tabloid The Sun, che aveva pubblicato le accuse secondo cui un presentatore maschile della tv pubblica britannica avrebbe pagato 35.000 sterline (circa 40mila euro) a un adolescente per avere sue foto sessualmente esplicite. I fatti risalgono a partire dal 2020, quando il giovane aveva 17 anni. Né l’identità del giornalista né quella del ragazzo sono state rese note.

La madre del ragazzo ha dichiarato al Sun che suo figlio, ora ventenne, ha usato i soldi ottenuti per comprare droga. E ha aggiunto che se i presunti pagamenti fossero continuati, suo figlio sarebbe “morto”. Secondo le accuse, riportate per la prima volta dal Sun venerdì, il volto della Bbc avrebbe pagato 35.000 sterline per ottenere foto dal ragazzo nell’arco di tre anni. La famiglia (che non ha voluto alcun compenso per aver raccontato la storia) ha presentato una denuncia all’emittente il 19 maggio e si sarebbe sentita frustrata dal fatto che la “star della Bbc andasse ancora in onda”.

Da parte sua, nel comunicato diramato oggi, la Bbc ha affermato di essere “venuta a conoscenza di una denuncia a maggio”, ma che “giovedì ci sono state presentate nuove accuse di natura diversa”. L’emittente ha dichiarato anche di essere stata in contatto con “autorità esterne”, senza specificare se si trattasse della polizia: “Si tratta di una serie di circostanze complesse e in rapida evoluzione e la Bbc sta lavorando il più rapidamente possibile per stabilire i fatti al fine di informare correttamente i passi successivi”, aggiunge il comunicato, “possiamo anche confermare che un membro del personale maschile è stato sospeso“.

Esponenti politici britannici hanno sollecitato una rapida indagine, mentre l’emittente ha dichiarato di essere al lavoro per stabilire i fatti di “una serie di circostanze complesse e in rapida evoluzione”. Sebbene l’età del consenso sessuale nel Regno Unito sia di 16 anni, è un reato realizzare o possedere immagini indecenti di chiunque abbia meno di 18 anni.