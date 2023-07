Alessandra Amoroso è innamorata. Una bella notizia per la cantante che Diva e Donna ha ‘pizzicato’ abbracciata al compagno, Valerio Pastore. Lei 36 anni, lui 28, le voci sulla loro storia sono iniziate a circolare un paio di mesi fa e ora la conferma. Lui è un vidomaker e tecnico del suono. I due si godono una vacanza a Formentera anche perché per Amoroso questa è un’estate di riposo dai tour che la vedono protagonista e che fanno il tutto esaurito grazie al suo fedelissimo pubblico che “cresce” assieme a lei e la segue negli anni. Amoroso ha dunque ritrovato la felicità dopo la fine della lunga storia d’amore con Stefano Settepani. Si parlava di un matrimonio saltato: ebbene, che fosse stata questione di tempo per aspettare lo sposo giusto?