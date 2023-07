Futurama – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1999 al 2013 – ci ha abituati ai viaggi nello Spazio e agli alieni, ma ciò che ci ha mostrato può diventare realtà? Certo, non viviamo in un cartone ma a quanto pare un piccolo pezzo di quegli scenari potrebbe essere a nostra disposizione perché a breve sarà possibile camminare su Marte. Chi lo dice? La famosa astronauta Helen Sharman – prima donna inglese a visitare la stazione spaziale Mir nel 1991 – che crede che entro i prossimi due decenni si atterrerà sul Pianeta Rosso e che una volta lì, visto il passato con la presenza di acqua, si troveranno le prove dell’esistenza degli alieni. “Ora sembra davvero che ci sia un programma tangibile per tornare sulla Luna, o orbitare intorno alla Luna e per portarci altrove: questo fa parte della missione su Marte”, ha spiegato la dottoressa. “La maggior parte degli astronauti concorda sul fatto che entro il 2030 saremo in grado di visitare Marte. Ma stabilirci lì richiederà più tempo, vivere nello spazio è molto lontano nel futuro. Sarei pronta a dire che molto probabilmente avremo persone che cammineranno sulla superficie del Pianeta Rosso nei prossimi 20 anni”, ha concluso la scienziata sessantenne. Marte è già una meta molto ambita e in molti si sono già dichiarati pronti a prenotare e passare le proprie ‘vacanze’ sul nostro ‘vicino di casa’.