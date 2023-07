È stato assolto dall’accusa di omicidio colposo l’agente della Guardia di frontiera israeliana che il 31 maggio del 2020 sparò e uccise il giovane palestinese Yiad al-Hallak, 32 anni, affetto da disturbi dello spettro autistico. Yiad stava andando in un istituto per persone con bisogni speciali accompagnato dalla propria insegnante di sostegno nell’area della città vecchia di Gerusalemme, proprio dove una pattuglia della Guardia di frontiera stava svolgendo alcuni controlli.

Quando l’agente gli ha intimato di fermarsi Yiad si è spaventato e si è dato alla fuga, nascondendosi dietro un cassonetto mentre l’agente lo inseguiva insieme ad un altro ufficiale. Secondo la famiglia, il giovane era rimasto disorientato dalla presenza improvvisa di agenti di polizia e stava cercando un posto appartato. Pensando che avesse un’arma, l’agente ha aperto il fuoco, freddandolo con sette colpi. Si è in seguito chiarito che ciò che Yiad impugnava era semplicemente un cellulare. Ma, secondo la Corte, “l’imputato si è trovato in una situazione complessa, in una zona che era stata teatro di numerosi attentati. L’agente avrebbe preso parte all’inseguimento mentre era già iniziato e dunque non disponeva di una visione completa della situazione. “Ha compiuto un errore sincero, di cui si pente. Lui non sapeva che Yiad fosse innocente e che fosse sullo spettro autistico”.

Nel corso del processo, i legali della famiglia ha sottolineato come, tra le numerose telecamere di sicurezza sparse un po’ ovunque nella città vecchia, stranamente nessuna abbia ripreso le dinamiche dell’accaduto, sostenendo inoltre che, sparando, l’agente abbia violato in ogni caso le regole d’ingaggio. La famiglia di Yiad al-Hallak si è indignata di fronte alla sentenza e sta valutando la possibilità di ricorrere in appello davanti alla Corte Suprema: “Non c’è alcuna giustizia. Ai loro occhi siamo tutti terroristi”, hanno commentato in aula i familiari del giovane. La Guardia di frontiera intanto ha fatto sapere che l’agente – la cui identità è stata finora tenuta nascosta per proteggerlo da ritorsioni – avrà ora la possibilità di tornare in servizio.