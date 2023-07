Il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino travolse e uccise l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin. Poi scappò senza prestare soccorso. Con queste accuse ora il camionista tedesco Wolfgan Rieke sarà estradato in Italia. La decisione è stata presa dal giudice tedesco che sta seguendo il caso. Spetterà ora, come riportano i quotidiani locali, alle autorità dei due Paesi concordare tempi e modi perché il 62enne sia consegnato ai carabinieri. In Italia è accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso.

Nei giorni scorsi il suo difensore, l’avvocato Andrea Nardin, ha presentato ricorso al Tribunale del riesame di Venezia chiedendo che la misura cautelare venga annullata o sostituita con gli arresti domiciliari, facendo presente che l’uomo ora svolge esclusivamente mansioni di ufficio. L’udienza è fissata per il 14 luglio. Per il giudice italiano che ne chiese l’arresto, Rieke è invece “del tutto insensibile a qualsiasi forma di scrupolo“. E e il suo comportamento denota “una stupefacente assenza di alcun segnale di rimorso“.