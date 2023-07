“Buongiorno dal dritto di Jannik Sinner“: il giorno dopo la vittoria del 21enne altoatesino al secondo turno di Wimbledon contro Diego Schwartzman, sui social rimbalzano i video dei punti più belli giocati dall’azzurro. Sull’erba londinese Sinner ha messo in mostra il meglio del suo bagaglio tecnico: in particolare un dritto che sembra tornato quello dei tempi migliori. “Il suono del dritto di Jannik Sinner che lascia la racchetta è incredibile“, scrive l’account The Tennis Letter.

Il punteggio contro l’argentino racconta di un match gestito con grande autorevolezza: 7-5, 6-1, 6-2. Certo, Schwartzman non è esattamente un osso duro sull’erba. Ma la speranza è che Sinner abbia ritrovato il tennis di inizio stagione e che il fisico non presenti altri problemi. Al terzo turno di Wimbledon incontrerà il francese Halys, vittorioso contro l’australiano Vukic.

The sound of Jannik Sinner’s forehand leaving the racquet is incredible.

This is clean power at its finest.

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 5, 2023