“Se mi faccio male ti faccio causa”: con queste parole si è rivolto all’arbitro il campione italiano Matteo Berrettini nel corso della sfida tutta italiana di Wimbledon contro Lorenzo Sonego. La richiesta dei due atleti era quella di interrompere la sfida in corso e rinviarla a causa delle condizioni del campo di gioco, che provocavano frequenti e pericolosi scivolamenti e un equilibrio precario. La preoccupazione dei tennisti era quella di incappare in un pesante infortunio. Proprio Sonego era stato infatti vittima di un importante scivolone poco prima dell’interruzione della sfida dovute alle verifiche del supervisor.

Il match è stato quindi rinviato a giovedì 06 luglio e vedrà il campione romano noto con il soprannome di “The Hammer” partire in vantaggio su Sonego con un punteggio di 2-1 (6-7, 6-3, 7-6), con il quarto set bloccato sull’1-1 (15 pari nel terzo game). In generale però il match è stato contraddistinto da un buon equilibrio. La certezza è che chi uscirà vincitore da questa sfida andrà subito in campo per l’atteso match successivo.