Le riprese di Mare Fuori procedono a gonfie vele. E come spesso accade, quando i fan si affezionano ai loro beniamini, di loro vogliono sapere tutto. Così, quando la relazione di Maria Esposito e Antonio Orefice ha subito negli scorsi mesi una battuta di arresto, in molti si sono chiesti la causa della rottura. Ora, a mettere in chiaro le cose, ci pensa la stessa Esposito (in arte Rosa Ricci) con una lunga intervista a Novella 2000. “Ho avuto una storia molto intensa con un giovane attore, Antonio Orefice, coprotagonista delle prime due stagioni di Mare Fuori”, ha affermato la baby star per poi aggiungere: “Spero di poter recuperare questo rapporto, perché sono ancora molto innamorata di lui. L’amore per me è tutto, quando amo sono una ragazza che si concede totalmente al proprio partner”. La speranza, come si suol dire, è l’ultima a morire. Al momento l’attrice si sta dedicando alla sua carriera che la vede impegnata nella quarta stagione della serie cult ma anche in un musical proprio al fianco di Orefice.