I fan so’ piezz’ ‘e ‘core. Alcuni però, qualche volta, esagerano e a metterli in riga ci pensa Adele nel suo ultimo concerto a Las Vegas. Dopo le disavventure vissute da artisti come Bebe Rexha, alla quale uno spettatore ha lanciato in faccia un cellulare, o Ava Max che è stata raggiunta da uno schiaffo, adesso i cantanti certe volte temono per la propria incolumità: “Abbiamo un dose di paura molto più profonda di quel che traspare”, aveva scritto sui social Kelsea Ballerini dopo che le era stato lanciato addosso un braccialetto. Ma cosa ha fatto Adele per evitare aggressioni o doni poco desiderati come le ceneri della mamma di un fan lanciate a Pink o il giocattolo erotico destinato a Lil Nas X? Semplice, al Caesar’s Palace (lussuoso hotel e casino di Las Vegas) ha puntato sulla folla una ‘spara t-shirt’, ovvero la simil pistola che raccoglie le magliette che lei è solita lanciare al pubblico adorante. E con un linguaggio assai colorito ha spiegato: “Non osate ca**o lanciarmi addosso qualcosa. È ora di finirla di tirare oggetti agli artisti. Ci sono persone che non sanno come ci si deve comportare, hanno dimenticato la fot****ssima etichetta”. Poi, guardando l”arma’, ha aggiunto ridendo: “Forse dovrei restituirla”. Il simpatico siparietto (che è stato anche un monito) è stato ripreso e postato su TikTok, inutile dire che in poco tempo è diventato virale. Del perché i fan siano arrivati a comportarsi in questo modo violento poco si sa ma la Cnn ha sentito alcuni esperti in psicologia che hanno certato di avanzare delle ipotesi. Alcuni hanno spiegato che questi atteggiamenti possono essere dovuti all’incapacità, dopo due anni di restrizioni a causa del Covid, di rispettare basilari regole di comportamento in posti affollati come un concerto. Per altri invece, la causa è da ricercare nella celebrità: “Nel gesto estremo di gettare un telefono sul palco si cerca la visibilità, quel momento di celebrità che viene poi catturato e amplificato dai video sui social”.