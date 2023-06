Che sia per le accuse mosse da Shakira – magari proprio le ultime su come ha scoperto il tradimento dell’ex marito – o per la sua nuova relazione con Clara Chia, fatto sta che Gerard Piqué continua a far parlare di sé. In queste ore sotto i riflettori sono finite nientemeno che le sue “perle di galateo”. Cosa è successo? Durante l’appuntamento serale su Twitch assieme agli altri presidenti della Kings League (il torneo di calcio a sette da lui organizzato, quest’anno alla seconda edizione), il’ex calciatore ha illustrato un paio di regole per lui inderogabili.

Si sa, nelle dirette non si parla solo di calcio ma anche di argomenti più vari, tendenzialmente legati alla sfera sentimentale. Così, lo spagnolo si è lasciato andare e ha spiegato – secondo lui, è importante specificarlo – come ci si deve comportare al primo appuntamento con una donna. “Al primo appuntamento, ovviamente, la signora si siede per prima”, ha esordito Piqué. E fin qui tutto bene. Salvo poi precisare: “Come seconda cosa, sempre, la donna guarda verso il ristorante e l’uomo guarda il muro. Così si comporta un gentiluomo”. Concetto di gentiluomo il suo che però non è stato apprezzato dagli altri presenti. “Sono stereotipi, non mi piace. Me ne vado”, ha detto uno dei colleghi alzandosi per protesta. Un altro, invece, ha mostrato il suo totale disaccordo mettendosi faccia al muro. E, neanche a dirlo, sui social si è scatenato il dibattito.