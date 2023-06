Nonostante sia stata dimessa dall’ospedale e sia tornata nella sua casa di New York, le condizioni di salute di Madonna sarebbero ancora gravi. Al punto da non riuscire nemmeno ad alzarsi dal letto. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo perché questo è ciò che riferisce il sito Tmz citando “fonti con conoscenza diretta” con la popstar secondo cui “lei non è fuori pericolo” dopo il ricovero in ospedale sabato 24 giugno a causa di una grave infezione batterica.

“Madonna ha vomitato in modo incontrollabile da quando è stata dimessa dall’ospedale e l’infezione sta ancora devastando il suo corpo. E’ ancora troppo malata anche solo per alzarsi dal letto nel suo appartamento di New York”, si legge su Tmz. E ancora: “La nostra fonte dice che l’assistente di Madonna era con lei quando è svenuta sabato scorso ed è allora che è iniziato il vomito incontrollabile“. Non solo: sembra anche che la cantante avesse da diverso tempo una leggera ma continua febbre che avrebbe mantenuto segreta, proseguendo imperterrita nelle prove del suo tour mondiale, lunghe anche 12 ore al giorno.