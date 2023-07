Il 23 maggio con il concerto 4 volte 20 Al Bano ha festeggiato i suoi 80 nni, ma un particolare non è sfuggito alle cronache rosa. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell’assenza di Loredana Lecciso. Dopo un mese di silenzio, ora Lecciso spiega come mai non si salita sul palco assieme alla famiglia allargata del cantante di Cellino San Marco. “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare una tregua alle ostilità“: ha affermato la Lecciso in una recente intervista al settimanale Nuovo. E riferendosi alla richiesta di Romina Power di escluderla dalla serata, ha aggiunto: “Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia… I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro”. Tuttavia, la showgirl è tranquilla e con serenità va avanti per la sua strada: “Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini”, ha concluso.