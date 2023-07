Sembrava una questione ormai appartenente al passato. E invece no. Al concerto di Lignano Sabbiadoro Ultimo ha voluto scoperchiare il “caso” avvenuto a Sanremo 2023, quando, secondo quanto si vede in un video trapelato sui social, alcuni giornalisti della sala stampa esultarono per il suo quarto posto in gara.

Il cantante ha dedicato ai giornalisti, senza nominarli ma iniziando la canzone con un “chi vuole capire capisca…”, il brano “Canzone stupida“. La dedica è sembrata abbastanza esplicita ai presenti (e anche a chi non era presente la concerto): come si vede dai video pubblicati sui social, infatti, durante la performance sullo sfondo sono passati i titoli dei giornali sull’episodio avvenuto durante la kermesse. Ma non solo. Al verso “avessi avuto solo un briciolo di dignità, ti avrei mandato a fare in c**o quattro mesi fa”, il cantante ha fatto il gesto del dito medio. Vola “solo” accompagnare la canzone, o anche questo era rivolto ai giornalisti?