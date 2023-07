“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. Poche parole condivise in un post su Instagram da Amadeus stanno facendo scatenare il web. Si tratta forse di una risposta all’attacco diretto che Vittorio Sgarbi e Morgan hanno rivolto al conduttore?

Amadeus non specifica a chi si rivolge ma accompagna le parole, scritte in una foto, a un’altra osservazione: “Più volte ho constatato che è proprio così…”. Come a dire che sottoscrive, se già non si fosse capito, la posizione di chi ha scritto quella frase.

Ma a chi si riferisce? L’ipotesi plausibile è che il conduttore della kermesse musicale, riconfermato anche per il prossimo anno, possa aver risposto proprio al critico d’arte e al cantante che dal palco del Maxxi, durante lo stesso evento diventato un “caso” per le frasi sessiste e volgari, hanno duramente criticato l’operato di Amadeus. “Perché non lo sfrattano?”, si sono chiesti Sgarbi e Morgan, non nascondendo il loro scetticismo sulla preparazione musicale del conduttore, che, a detta dei due, non si intende abbastanza di musica per scegliere le canzoni del Festival. La conferma che Amadeus parli proprio di loro, però, al momento non c’è. Ma i fan del conduttore sembrano non avere dubbi.