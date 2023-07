“Lai la la la la la la fammi godere”. Questa focosa coppia ha deciso di prendere alla lettera le parole di Vasco Rossi e così, proprio mentre lui cantava a squarciagola l’iconico ritornello di Rewind, si è lasciata andare ad un focoso amplesso. Siamo a Salerno, più precisamente allo stadio Arechi: qui, lo scorso 28 giugno, il rocker di Zocca ha tenuto uno dei concerti del suo tour estivo. Ad immortalare la scena, diventata virale sui social, è stato uno dei presenti che ha notato dei movimenti strani all’altezza della Curva Sud: dal video si vedono distintamente due persone impegnate in un atto sessuale. Il video è stato rimosso da TikTok per via del contenuto esplicito ma, neanche a dirlo, molti utenti lo avevano già scaricato e rilanciato anche sulle altre piattaforme.