Grave incidente durante le prove della giostra della Quintana di Foligno. Un cavaliere, Massimo Gubbini, del rione Giotti, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto della sua cavalla. L’animale, invece, è morto sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione riportata dai quotidiani locali, l’esemplare si sarebbe imbizzarrito e cadendo avrebbe travolto il cavaliere. Gubbini ha riportato un “grave” trauma facciale e un “severo” trauma toracico e polmonare, ma le sue condizioni, secondo l’ultimo bollettino medico, sono stabili: il cavaliere sarà operato per il trauma facciale a Perugia dove verrà trasferito prossimamente.

“Stiamo vivendo ore di grande apprensione, ci affidiamo in preghiera al Signore perché possa aiutare il nostro Massimo”, ha detto all’ANSA il presidente dell’ente Giostra, Domenico Metelli. “Si è trattato – ha aggiunto – di una normale caduta come ne abbiamo viste altre in questi anni, questa volta il destino ha voluto che la cavalla sia finita sopra al cavaliere”. Giotti ha vinto l’ultima giostra della Quintana che si è disputata quindici giorni fa, mentre quelle si sabato sera erano le prime prove ufficiali in vista della Rivincita di settembre.

Intanto le associazioni animaliste sono insorte dopo la morte della cavalla. I membri dell’Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, hanno annunciato un esposto in procura “dopo il grave incidente”. “Esprimiamo il nostro dolore per la morte della cavalla e auguriamo pronta guarigione al fantino ferito, ma non possiamo non denunciare con forza questo ennesimo incidente in cui ha perso la vita un cavallo – dicono – Adesso basta, presentiamo un esposto alla procura competente per chiedere indagini in merito all’incidente”, sottolinea l’associazione, dicendo di augurarsi che “gli organizzatori abbiano il buon senso di cancellare la Quintana”.