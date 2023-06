Metti una situazione paradossale: Vasco Rossi posta su Facebook il video di un servizio andato in onda al Tg2 sul suo tour negli stati e con colonna sonora la sua Dillo alla Luna. Facebook/Meta intercetta una violazione del diritto d’autore e rimuove il video. “Mi hanno bloccato il video di prima del Tg2 perché essendoci un pezzo della canzone Dillo alla Luna dicono che ho violato i diritti d’autore, ma l’autore sono io…”, le parole del rocker. Perché sì, la cosa incredibile è che è successo per davvero. “Queste multinazionali oltre ad essere fuori dalla legge sono anche fuori di testa“, ha aggiunto Vasco. Ora, trattandosi di Facebook viene abbastanza facile andare sulla pagina della policy sul diritto d’autore per vedere cosa c’è scritto e al primo punto si legge: “Ai sensi delle Condizioni d’uso e degli Standard della community di Facebook, puoi pubblicare contenuti su Facebook solo se questi non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Il modo migliore per assicurarti che quanto pubblichi su Facebook non violi le leggi sul diritto d’autore è pubblicare solo contenuti creati da te“, e qui abbiamo a che fare con l’autore del pezzo quindi pare abbastanza chiaro che stiamo navigando nel “modo migliore”. Ci sono poi diverse specifiche sui modi in cui si può violare il diritto d’autore: in quale di questi sarà incappato Vasco secondo Facebook? Chissà.