Sorpresa dolceamara per i ladri hanno rubato la borsa che aveva appoggiato accanto a sé, sul sedile del passeggero, utilizzando il trucco della truffa delle “monetine”. All’interno vi era infatti solo un barattolo di Nutella. Niente portafogli, né tantomeno carte di credito o altri oggetti di valore. Il motivo? E’ stata la stessa vittima del furto, la signora Palmira, a rivelarlo al Messaggero, riferendo l’accaduto. Tutto è successo nel parcheggio di un supermercato della Bufalotta, a Roma: “Ero andata a fare la spesa – racconta la signora Palmira – e avevo preso un pensierino per i miei nipotini che non vedo mai”. “I miei figli mi dicono sempre di prestare attenzione e così il portafogli lo metto nella tasca della giacca”, ha aggiunto la signora, che conclude, “speriamo che un po’ di cioccolata possa addolcire questi giovani ragazzi. Hanno tutta una vita davanti. Perché rovinarla con questi brutti comportamenti”. La raccomandazione, in ogni caso, è di prestare sempre la massima attenzione: con la truffa delle monetine, infatti, i malviventi guardano se la vittima ha appoggiato la borsa sul sedile del passeggero. Quindi bussano sul finestrino dell’auto e dicono: “Le sono cadute delle monete a terra e lo scontrino”, così la vittima scende dall’auto e nel frattempo la borsa sparisce.