Un matrimonio segreto. Ma segreto per davvero. Perché quando si parla di vip è facile dire “segreto” e poi trovare foto in ogni dove. Al momento, invece, delle nozze tra Annalisa Scarrone, 37 anni e Francesco Muglia, vice presidente marketing di Costa Crociere, 43 anni, non ci sono prove fotografiche. Anche perché i due hanno operato, o almeno questo ci piace credere, una specie di depistaggio annunciando nozze per il primo luglio a Tellaro, borgo di Lerici in Liguria, per poi sposarsi il 29 ad Assisi. Tutto top secret fino all’ultimo, la cerimonia è stata officiata dall’ex direttore del coro padre Giuseppe nella basilica di San Francesco. La Liguria, però, c’entra eccome perché i novelli sposi, stando a quanto scrive il Corriere, faranno il ricevimento all’Eco del Mare, un resort extra lusso (quel lusso non urlato e soprattutto fronte mare che più fronte mare non si può) in località Fiascherino che raggiungeranno partendo dalla bellissima Palmaria. Tra gli invitati Fedez e Ferragni ma anche Zucchero che lì è di casa nel vero senso della parola perché anima e creatrice del posto è la moglie, Francesca Mozer.