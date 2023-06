La storia la racconta News3LV ed è quella di una truffa orchestrata ai danni di un casino di Las Vegas. Protagonista un uomo di 23 anni, Erik Gutierrez-Martinez, che si è presentato al Circa Hotel di Las Vegas dicendo di essere il proprietario e ha voluto parlare con il supervisore del cassiere chiedendo con un urgenza di prelevare tre tranche da circa 290 mila euro utili – a suo dire – per “pagare i vigili del fuoco e sistemare alcuni dispositivi di sicurezza”. La cosa abbastanza curiosa è che il 23enne ha ottenuto i soldi ed è stato poi intercettato dalle telecamere di sorveglianza mentre se ne andava. La polizia ha individuato il furgone guidato da Gutierrez-Martinez e una volta raggiunta e perquisita la sua abitazione, quasi un milioni di euro è stato trovato nascosto in alcuni pacchi con su scritto “Circa”. “Al momento sono quattro i casinò di Las Vegas sono stati colpiti da questa truffa altamente sofisticata (non sempre denunciata)… Ne sentiamo parlare solo ora perché questo è il primo arresto, i primi soldi recuperati. Ne arriveranno altri”, ha scritto Derek Stevens su Twitter riportando gli articoli del portale Vital Vegas che si occupa appunto di casinò.